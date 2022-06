Lazio, la Serie A celebra il feeling tra Milinkovic e Immobile – VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

“La vita senza amore dimmi tu che vita è…non so dirti di no quando vivo solo per noi”. È il nuovo brano di Fedez scelto dalla Serie A per celebrare il feeling sul campo tra Milinkovic e Immobile. Una stagione da incorniciare per i due che, tanto individualmente quanto insieme, si sono resi protagonisti a suon di gol e giocate, facendo divertire, sognare e appassionare tifosi e amanti del calcio; senza contare i significativi record e riconoscimenti raggiunti. La sintonia in campo tra i due è sempre più forte, basta un cenno per capirsi e trasformare un passaggio in una rete. Quest’anno il centrocampista ha totalizzato 11 assist e di questi, 7 solo per il bomber biancoceleste che con 27 centri si è aggiudicato il titolo di capocannoniere per la quarta volta. Di seguito il video condiviso dalla Lega tramite i canali social ufficiali.

