Lazio, la UEFA chiede l'impossibile: "Scegli tra queste leggende " - FT

Veron, Crespo, Mihajlovic, Salas, Nedved, Nesta e Simeone. Questi giocatori hanno fatto la storia della Lazio entrando di diritto nei cuori dei tifosi biancocelesti. Sceglierne un preferito tra questi sarebbe difficile se non impossibile, come chiedere a un figlio chi preferisce tra mamma e papà. La UEFA, su Twitter, ha provato a fare questo gioco sadico: ha chiesto ai laziali di scegliere solo due tra queste leggende. Nei commenti sono iniziate le votazioni, innescando anche qualche discussione fra gli utenti per aver tenuto fuori una di queste stelle.