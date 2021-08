Lazio, la vittoria in Supercoppa Europea e il ricordo della società – VIDEO

La società biancoceleste ricorda la vittoria della Supercoppa Europea contro il Manchester United, era il 27 agosto del 1999. Montecarlo fece da sfondo all’impresa della Lazio che si confermò sul tetto d’Europa per 1 a 0 annientando gli inglesi con il gol di Marcelo Salas. Il club ha pubblicato un video sui canali social ufficiali per far rivivere la magia di quella notte ai tifosi, che non hanno mai dimenticato. “Il gol di Salas, Montecarlo è biancoceleste…Siamo supercampioni d’Europa!”, la caption che accompagna il video.

