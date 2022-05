Lazio, le presenze in campionato: ecco chi ha giocato di più

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

La stagione 2021/2022 è ormai archiviata in casa Lazio e in attesa della ripresa delle attività i giocatori stanno beneficiando di un periodo di riposo. Chi più chi meno, tutti hanno contribuito alla causa biancoceleste. Nel dettaglio, ecco la classifica completa delle presenze stagionali in campionato dei calciatori di mister Sarri. Al primo posto c’è Felipe Anderson che non ha saltato nemmeno una partita di campionato. Anche nelle coppe il brasiliano si è fatto valere garantendo sempre un’importante integrità fisica.

LA CLASSIFICA COMPLETA

Felipe Anderson 38 presenze,

Milinkovic-Savic 37 presenze,

Lucas Leiva 35 presenze,

Luis Alberto 34 presenze,

Marusic 33 presenze,

Cataldi e Pedro 32 presenze,

Immobile, Zaccagni, Lazzari, Luiz Felipe 31 presenze,

Acerbi 30 presenze,

Basic 29 presenze,

Patric 24 presenze,

Strakosha 23 presenze,

Reina 15 presenze,

Raul Moro, Muriqi 11 presenze,

Radu, Akpa-Akpro 10 presenze,

Luka Romero 9 presenze,

Andrè Anderson 4 presenze,

Jovane Cabral 3 presenze,

Vavro, Kamenovic, Escalante 1 presenza.