Lazio, le rivali della Champions: solo un pari per il Borussia contro l'Eintracht

Le energie spese in Champions condizionano il cammino in campionato anche del Borussia Dortmund. Alla Commerzbank-Arena di Francoforte, infatti, la squadra di Favre non va oltre il pari contro l'Eintracht, dopo più di un tempo sotto di un gol. Gara subito in salita grazie al gol dei padroni di casa con il sinistro vincente di Kamada al minuto 9. La reazione dei gialloneri è tardiva e trova profitto soltanto nella ripresa con una prodezza di Reyna che al 56' infila Trapp all'incrocio dei pali per il sigillo del definitivo 1-1. Un punto che consente al Borussia di portarsi momentaneamente al terzo posto in coabitazione con il Leverkusen, a -3 dal Bayern capolista.