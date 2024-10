Lazio, le voci su Tavares corrono veloci: in Francia esaltano il terzino biancoceleste

Attenzione, prego: spostarsi dalla linea gialla, il treno Nuno Tavares è in arrivo. Lo avete visto sfrecciare? Palla al piede è impressionante, infermabile, soprattutto perché a quella tecnica sopraffina ci aggiunge anche un fisico difficile da contrastare, impossibile per la stragrande maggioranza dei giocatori di Serie A, e non solo. Tutte caratteristiche che rendono il terzino della Lazio uno dei migliori acquisti del campionato. Poi ci si aggiungono anche i 7 assist. Sì, perché dopo aver bruciato la fascia ed essere arrivato nei pressi dell'area di rigore è anche capace di pennellare il giusto cross per premiare il movimenti del compagno. Una dote che nessuno fino a oggi sembrerebbe avere in Europa, dove domina la classifica dei migliori assist-man nei top 5 campionati europei. Una voce che, viaggiando alla sua stessa velocità, rapidamente è arrivata anche in Francia, dove Nuno Tavares ha giocato nel 2022/2023 vestendo la maglia del Marsiglia, insieme a Gigot e Guendouzi, sotto la guida di mister Igor Tudor.

TAVARES E L'OMAGGIO DALLA FRANCIA - Qui i media d'oltralpe non hanno potuto far altro che accoglierla e riportarla, esaltando la Lazio nella scelta di acquistare, a prezzo contenuto, quello che oggi è considerato uno dei migliori terzini in circolazione. In particolar modo, il portale maxifoot.fr ha scritto:

"Ci sono trasferimenti che generano attesa ed eccitazione. Ce ne sono altri che aspettano solo di sorprendere. Quella di Nuno Tavares (24 anni) alla Lazio rientra nella seconda categoria. Dopo poco più di due mesi possiamo tranquillamente dire che in questa sezione è alto, altissimo, se non al primo posto. Il terzino sinistro portoghese, infatti, sta stupendo al club italiano. Quanto? Al punto da essere il miglior assist-man della Serie A dopo 10 giornate. In 7 partite con la maglia azzurra, il fuoco fatuo ha già regalato 7 assist: due contro il Milan, uno contro Fiorentina, Torino ed Empoli, e due contro il Genoa lo scorso fine settimana. È abbastanza avanti rispetto al secondo classificato, Ademola Lookman, che ha realizzato quattro assist in questo primo quarto della stagione. Il miglior assist-man europeo con Bukayo Saka, Nuno Tavares è già a due passi dall'eguagliare le prestazioni di Paulo Dybala e Rafael Leão, che hanno chiuso in testa alla classifica dei migliori assist-man nel 2023-2024 a quota 9. Una prestazione davvero pazzesca per un giocatore che delizia lo Stadio Olimpico con le sue qualità, come quella corsa di 70 metri tra i difensori del Genoa tra gli applausi di un pubblico tanto sbalordito quanto emozionato dal suo stile di gioco".