Lazio - Lecce, Giacomazzi: "Differenza tecnica evidente, ma i giallorossi..."

A pochi minuti dal fischio d'inizio della partita tra Lazio e Lecce, Guillermo Giacomazzi è stato intercettato dai microfoni de Lalaziosiamonoi.it. L'ex centrocampista giallorosso è venuto a Roma per seguire la sfida allo stadio: "E' evidente la differenza dal punto di vista tecnico tra le due squadre, ma il Lecce sta facendo un buon inizio di campionato e contro le grandi squadre ha già dimostrato di poter far bene. La vedo una partita difficile, anche in virtù dell'ultima sconfitta della Lazio in Europa League. Ci può stare una partita persa, la Lazio rimane una squadra molto forte".