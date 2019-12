Lazio, l’esordio in Supercoppa ed il colpo in A: Leiva sa domare la Juve

Domenica in quel di Riyad, la Lazio affronterà la Juventus, a due settimane di distanza dal match di campionato. La sfida evoca dolci ricordi in Lucas Leiva, che ‘scelse’ la partita con la Vecchia Signora per il suo esordio in biancoceleste. Era il 13 agosto 2017 e, dopo dieci stagioni di Premier col Liverpool, il brasiliano si giocò subito un trofeo con la Lazio. In quell’occasione, la squadra di Simone Inzaghi vinse la Supercoppa anche grazie alla bella prestazione di Leiva. Quest’ultimo, riporta la rassegna stampa di Radiosei, avviò l’azione che procurò il rigore del vantaggio con Immobile, non si lasciò emozionare dalla sua prima volta nello scacchiere capitolino e fu ben presente nel gioco, rimediando anche un’ammonizione. Appena arrivato e già vincente: Leiva e la Lazio avevano un appuntamento, una storia scritta dalla nascita. Soprattutto perché coincide il giorno del compleanno: 9 gennaio per il centrocampista e per il club. Dai suoi piedi passò indirettamente anche il terzo gol della compagine biancoceleste: al 35’ della ripresa, Leiva uscì dal campo sostituito da Murgia, che mise la propria firma sul tabellino al 48’. Il play brasiliano era in campo contro la Juventus anche nella vittoria dell’ottobre 2017, come anche nel successo di due settimane fa. ‘Schivato’ il cartellino giallo contro il Cagliari, che gli avrebbe impedito di essere presente in Supercoppa, Lucas non lascerà neanche domenica il suo posto in regia. Mai nella sua carriera ha vinto due volte lo stesso titolo, ma le emozioni del 13 agosto sono talmente belle che sarebbe un peccato non riviverle…

