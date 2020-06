Lazio, l’ex Cesar: “Sarà una ripartenza tosta, ma i biancocelesti hanno mentalità da big”

Cesar, ex centrocampista brasiliano della Lazio, ha parlato ai microfoni di Radio Incontro Olympia dei biancocelesti e della ripresa del campionato: “I giocatori devono ripartire con la voglia che avevano prima di fermarsi. Non sarà facile a porte chiuse, sarà una situazione anomala. La gente, l’atmosfera e il tifo sono uno stimolo importantissimo per i calciatori”.

INCOGNITE – “C’è il rischio degli infortuni dopo un lungo stop, serviranno partite per mettere benzina nelle gambe, bisognerà gestirsi al meglio. Occorrerà avere una condizione psicofisica ottimale, raggiungibile chiaramente solo prendendo il ritmo gara. Le cinque sostituzioni potrebbero essere un vantaggio per la Juventus, ma è una regola necessaria e penso farà comodo un po’ a tutte le squadre. La Lazio dovrà far fronte ad una ripartenza tosta con l’Atalanta, ma ha le carte giuste per vincere e la mentalità vincente da grande club per vincere il campionato.

