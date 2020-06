FORMELLO - Lazio, l'Atalanta è troppo vicina: Luiz Felipe verso il forfait

FORMELLO - Luiz Felipe out, Marusic in dubbio e assente anche stamattina. Simone Inzaghi si avvicina all’Atalanta con due problemi di infermeria. Il brasiliano, fermo dall’amichevole in famiglia di sabato, ha riportato un affaticamento al polpaccio e rimarrà ai box per una decina di giorni. Il forfait ormai appare scontato per la trasferta di Bergamo. Troppo rischioso il recupero lampo. Patric e Bastos si candidano per chiudere la linea a tre con Acerbi e Radu, i due difensori sicuri del posto. L’interrogativo porta il nome di Marusic, un altro dei calciatori usciti acciaccati dal test del weekend scorso. Il montenegrino ha saltato la seduta odierna, non si vede dal momento in cui ha abbandonato il campo sabato (all’intervallo). Verrà valutato quotidianamente: se tornerà in gruppo a breve, potrà candidarsi per la maglia da titolare sulla fascia sinistra. Nei piani ci sarebbe stato lui sulla fascia mancina per contrastare Hateboer. Se non ce la farà, spazio a Lazzari e Jony sugli esterni.

SQUADRA. Leiva c’è nonostante i fastidi al ginocchio destro (operato a inizio aprile) e completa l’allenamento al Fersini. Riscaldamento libero, possesso palla per esercitazione la superiorità numerica, poi le partitelle rapide uno contro uno, due contro uno e due contro due. Aggregato fino alla fine. Gli assenti sono gli stessi di inizio settimana: André Anderson e Adakenye oltre ai lungodegenti Lukaku e Lulic. La ripresa ufficiale si avvicina, manca una settimana precisa alla sfida con l'Atalanta. Da programma non sono più previste giornate di riposo.