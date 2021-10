Lazio - Lokomotiv Mosca, Nikolic: "Loro migliori di noi, sofferto soprattutto a sinistra"

Torna a vincere la Lazio in Europa e lo fa con una bellissima prestazione allo stadio Olimpico. A farne le spese è la Lokomotiv Mosca di Marko Nikolic, sconfitta 2-0 grazie ai gol di Basic e Patric. Proprio il tecnico della squadra russa ha parlato così in conferenza stampa dopo la sconfitta: "Non dirò niente di speciale. La Lazio oggi è stata migliore di noi. Questa è una squadra di qualità. I ragazzi hanno dato tutta la loro forza. Semplicemente non hanno avuto mordente. Dobbiamo supportare la squadra e continuare a giocare. Abbiamo partite davanti a noi in campionato. Abbiamo cercato di giocare apertamente. Ma il rischio c'è, la Lazio ha approfittato delle situazioni, soprattutto nel primo tempo. I primi 15-20 minuti, soprattutto sulla nostra fascia sinistra. Abbiamo avuto buoni tratti e momenti. Un gol segnato ci avrebbe dato energia per lottare fino alla fine. Squadra in difficoltà? Non è necessario essere un esperto per vederlo. In linea di massima, è così che sono state le ultime tre partite. Pertanto, non voglio arrabbiarmi e ancor di più dire brutte cose sulla squadra. I ragazzi stanno raccogliendo tutte le loro forze. Ci sono giocatori che giocano in posizioni insolite".

In conferenza stampa post partita è intervenuto anche il centrocampista Rifat Zhemaletdinov: "Abbiamo perso onestamente. Anche se abbiamo avuto delle occasioni, e potevo segnare anch'io. Soprattutto nel primo tempo abbiamo giocato male in difesa. Siamo usciti nel secondo tempo e abbiamo iniziato a mettere più pressione. Gli avversari perdevano di più palla, quindi abbiamo avuto più occasioni. Ci prepareremo per il campionato. Cercheremo di vendicarci in casa.