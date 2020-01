Lazio, l’Olimpico è la casa del gol: squadra in rete da 23 gare interne di fila

L’Olimpico è la casa del gol biancoceleste. Nelle ultime 23 gare interne di campionato, riporta la rassegna stampa di Radiosei, la Lazio è sempre andata a segno. Il bottino complessivo è di cinquantaquattro reti, con una media di 2,3 a partita. La striscia è iniziata dopo il ko dello scorso 29 ottobre 2018 contro l’Inter per 3-0: dalla sfida seguente, quella contro la Spal, è partita la cavalcata a suon di gol che l’armata di Inzaghi punta a prolungare domani contro la Sampdoria. Le nove gare interne di questo campionato si sono sommate alle quattordici di quello scorso: la Lazio ha ritrovato la propria prolificità. I biancocelesti, poi, sono secondi in termini di marcature solo all’Atalanta di Gasperini, che la precede anche nel bottino casalingo: 25 i gol della Lazio in casa, contro i 28 dei nerazzurri. Infine, è la seconda volta nella storia del club che la squadra raggiunge i quaranta gol dopo le prime diciotto partite della stagione.

RECORD - La compagine capitolina è reduce da cinque vittorie interne di fila: dopo il rocambolesco pareggio contro l’Atalanta, all’Olimpico non hanno trovato scampo Torino, Lecce, Udinese, Juventus e Napoli. Nel mirino il record storico di successi casalinghi: nove nel campionato 1936/37. La Lazio dello Scudetto, guidata da Maestrelli, si fermò ad otto successi. I prossimi avversari, Sampdoria, Roma, Verona e Spal verranno affrontati all’Olimpico, che si prospetta vera rampa di lancio per far decollare definitivamente i progetti Champions dei biancocelesti.

Calciomercato Lazio, anche l'Everton sulle tracce di Vecino: le ultime

Napoli - Lazio, i biancocelesti tornano al San Paolo: duemila posti a disposizione

TORNA ALLA HOMEPAGE