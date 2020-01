Calciomercato Lazio, anche l'Everton sulle tracce di Vecino: le ultime

CALCIOMERCATO LAZIO - Matias Vecino continua a raccogliere consensi. Il centrocampista è in uscita dall'Inter che sta provando a portare in Serie A Eriksen. Serve spazio e i lombardi vogliono fare cassa e il sacrificabile potrebbe e dovrebbe essere proprio il sudamericano. Il giocatore non rientra nei piani di Conte che è pronto a lasciarlo partire. I nerazzurri hanno provato a inserirlo negli scambi con Milan e Tottenham, con Kessie ed Eriksen, ma al momento le trattative non sono decollate. La Lazio ha operato un sondaggio per un prestito con diritto di riscatto, ma l'Inter vorrebbe monetizzare subito. Non è escluso, però, che i tre club tornino a bussare alla Pinetina nei prossimi giorni. Intanto, come sottolinea l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, anche l'Everton di Carlo Ancelotti avrebbe chiesto informazioni per il centrocampista dei meneghini. Il giocatore continua ad avere consensi in Premier e i Toffees potrebbero lanciare l'assalto. Mancano due settimane alla chiusura del mercato invernale e tutto può ancora succedere.

