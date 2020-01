Lazio, pronto il piano rinnovi: il futuro di Luis Alberto, Lulic e Parolo

Pronto il piano rinnovi in casa Lazio. Per quanto riguarda i big, i cosiddetti ‘fantastici 4’, Luis Alberto è l’unico a non essere stato ancora blindato. Gli ultimi contatti tra il suo entourage e la dirigenza biancoceleste risalgono a settembre: nonostante la volontà di chiudere un nuovo accordo, il giocatore preferì rinviare l’appuntamento a fine anno. Il ‘Mago’, in scadenza nel 2022, vuole prima acciuffare la qualificazione in Champions League, per poi chiedere un ingaggio da top player. Se attualmente è fermo a quota 1,8 milioni, spera di arrivare ai livelli di Immobile e Milinkovic, che si sono posizionati intorno ai tre milioni. È l’uomo che sta facendo la differenza nella formazione di Simone Inzaghi, si intende alla perfezione con i compagni ed ha voglia di rimanere tra le fila della Lazio. D’altra parte, riceverà indubbiamente delle offerte in estate, il club dovrà premiarlo per convincerlo a rimanere nella Capitale.

PAROLO E LULIC - Ad un passo il rinnovo di Luiz Felipe, mentre, riporta la rassegna stampa di Radiosei, il club avrebbe intenzione di anticipare le proprie mosse, raggiungendo l’accordo con Senad Lulic prima della fine della stagione. In scadenza anche Marco Parolo: ci sono stati contatti a fine anno ed è stata palesata la voglia di entrambe le parti di proseguire insieme. Il centrocampista di Gallarate, che compirà trentacinque anni il prossimo 25 gennaio, ha ancora voglia di giocare ed, ancora di più, dare il proprio contributo alla causa biancoceleste. Per i due senatori la società farà le sue offerte, i termini temporali ed economici saranno da concordare: soprattutto nel caso in cui si raggiungesse l'Europa che conta, la squadra non vorrebbe far a meno di due dei proprio perni.

