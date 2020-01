Napoli - Lazio, i biancocelesti tornano al San Paolo: duemila posti a disposizione

Nella settimana precedente al derby la Lazio affronterà il Napoli nella gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia. I tifosi biancocelesti, dopo due anni, potranno sostenere la propria squadra dalle gradinate del San Paolo. L’anno scorso, per il match di campionato del 20 gennaio, la vendita per il Settore Ospiti fu vietata: ad incidere, in particolar modo, gli scontri precedenti tra gli ultras partenopei e interisti, gemellati con quelli capitolini. L’ultimo ok dell’Osservatorio, riporta la rassegna stampa di Radiosei, risale al 10 febbraio 2018. La vendita è partita alle 16 di ieri: sono duemila i biglietti messi a disposizione dei sostenitori della Lazio, che potranno acquistarli al costo di 29 euro, senza l’obbligo della Tessera del Tifoso, presso le ricevitorie autorizzate dei Punti Plus Lazio (gruppo Ticketone).

