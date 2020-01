Lazio, Diego Lopez: "Inzaghi sta dimostrando tutto il suo valore"

La Lazio prepara la partita contro la Sampdoria che aprirà il girone di ritorno. In attesa di recuperare la sfida con il Verona i biancocelesti vengono inclusi nei discorsi Scudetto, come detto dall'ex tecnico di Cagliari, Bologna e Palermo Diego Lopez. L'uruguaiano, che ha appena concluso l'avventura sulla panchina del Penarol, ai microfoni di Tuttomercatoweb.com si è così espresso: "Il campionato italiano lo seguo sempre. Sono nato e cresciuto calcisticamente in Italia. Quest’anno l’Inter darà battaglia alla Juve, mi piace molto Conte come allenatore. Bene anche la Lazio, Inzaghi sta dimostrando tutto il suo valore".

