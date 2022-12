Lazio, Lotito su Milinkovic: "Grande giocatore e grande uomo. Ma ogni inizio..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Claudio Lotito, sul palco de La Casa del Jazz per ritirare il "Premio Colalucci", è stato chiamato a parlare anche della questione che riguarda il futuro di Sergej Milinkovic. Ecco le sue parole in merito al centrocampista serbo: "Milinkovic? I contratti si fanno quando scadono. Dal punto di vista tecnico, la Lazio ha interesse perché è un grande giocatore e un grande uomo. Mi auguro che altrettanta valutazione la faccia il giocatore. Appuntamento in agenda? Che stiamo facendo calciomercato?! Nella vita tutto ciò che ha inizio ha anche una fine, a partire dalla vita stessa. Milinkovic è un giocatore su cui la Lazio punta, è un valore aggiunto. Quello che manca sono i presidenti, non abbiamo problemi a trovare giocatori o allenatori. Gli italiani rimasti sono pochi, che lo fanno con dedizione. Il denaro non è tutto nella vita, conta il cervello e le idee".

