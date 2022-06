Lazio, Luis Alberto nella sua scuola: che gioia per i bambini! - FOTO

Ultimo periodo di svago per i calciatori della Lazio prima di tornare in campo agli ordini di Maurizio Sarri per preparare la nuova stagione. Dopo la vacanza con amici e famiglia a Ibiza, Luis Alberto è tornato a Siviglia, precisamente nella sua San José del Valle, dove da poco tempo ha aperto la sua scuola calcio. Il Mago ha fatto visita al centro sportivo per far visita a tutti i ragazzi che rincorrono i propri sogni tirando i calci ad un pallone. Una pioggia d'affetto per il numero 10 biancoceleste che, dopo essere stato sommerso dalla gioia dei "suoi" bambini, ha aggiunto su Instagram: "Ci siamo divertiti così tanto ieri all'@escueladefutbolluisalberto. È stato un piacere conoscervi tutti. Grazie al Comune di San José del Valle per la collaborazione nel renderlo possibile".