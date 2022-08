Lazio, Luisito Suarez: "Oggi metto i biancocelesti al pari della Juventus"

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

E' iniziato bene il campionato della Lazio che, con voglia e carattere, porta a casa tre punti molto difficili contro il Bologna. La squadra di Sarri non delude le aspettative, ma il cammino per raggiungere l'obiettivo Champions è appena iniziato. Nel frattempo, però, c'è chi, osservando anche il mercato, ha già un'idea di quella che potrà essere la griglia di arrivo di questo campionato. Uno di questi c'è Luis Suarez, ex attaccante dell'Inter negli anni '60, che ai microfoni della Gazzetta Dello Sport ha collocato la Juventus al pari della Lazio: "La Juve? La colloco un gradino sotto, come Roma, Napoli, Lazio... Per tutte bisogna attendere gli sviluppi del mercato, però. Magari arrivano altri big come Di Maria..."