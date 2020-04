Lazio, Luiso ricorda: "Quando ero al Piacenza Nesta mi chiese di trasferirmi"

In Italia ha vestito tantissime maglie, diventando con i suoi gol a Sora per tutti "il toro". Pasquale Luiso ne ha fatti tanti, il più celebrato in rovesciata in un Piacenza-Milan 3-2 del 1996. In un'intervista ai microfoni di Radio Musica Television l'ex attaccante napoletano, oggi allenatore, ha svelato di aver sfiorato più volte un passaggio ad una big. Tra cui anche la Lazio quando a chiederne l'acquisto fu niente di meno che Alessandro Nesta: “È capitato che dopo una partita contro la Lazio, Nesta mi chiese di andare a Roma. Ogni anno sono stato sempre vicino al passaggio al Napoli, quando andavo al San Paolo venivo fischiato, perché pensavano non volessi giocare lì. In ogni sessione di mercato quando arrivava il momento saltava sempre tutto, purtroppo non ero seguito da quei procuratori che facevano affari con i partenopei. Ci sono stati centravanti a Napoli a cui non avevo nulla da invidiare. Mutti, quando arrivò in azzurro, chiese come primo calciatore Luiso, ma non si fece nulla. Se avessi fatto come altri calciatori, avrei accettato di buon grado la panchina al Milan, ma non sarebbe stato da me, perché io volevo sempre giocare, figuratevi se non l’avessi voluto fare al fianco di Weah”.

Episodio, quello legato ai biancocelesti, che Luiso aveva anche ricordato nei mesi scorsi a Non è la radio: "Al termine di un Piacenza-Lazio in cui segnai anche il gol della vittoria, chiesero a Nesta se ero da prendere e lui diede immediatamente il suo benestare. Non se ne fece nulla perché a non volermi fu Zeman che mi definì un pazzo". In quella stagione, la 1996-97, il toro di Sora contribuì alla salvezza del Piacenza con 14 reti in campionato e una doppietta nello spareggio contro il Cagliari.

