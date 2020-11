Lazio, Luiz Felipe fermo per il Covid-19: ma dai social arrivano "buone sensazioni" - FT

Luiz Felipe è risultato positivo al Covid-19. L'ha svelato Simone Inzaghi in conferenza stampa, aggiungendo che, con un tampone negativo, il recupero potrebbe arrivare in un paio di giorni. E dai social sembrano arrivare notizie positive. Il brasiliano ha infatti pubblicato sul proprio profilo Instagram una sua foto, aggiungendo: "Buone sensazioni". I tifosi sperano che il breve messaggio sia legato all'arrivo di un eventuale tampone negativo: il difensore non è partito per Crotone, ma spera di poter raggiungere il prima possibile i compagni in campo.

