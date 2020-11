Lazio, anche Luiz Felipe colpito dal Covid: il brasiliano positivo dai giorni post-Juve

"Anche Luiz Felipe è stato vittima dal Covid due giorni dopo la partita con la Juventus". Simone Inzaghi ha motivato in conferenza stampa l'assenza degli ultimi giorni del difensore brasiliano dal campo. Il tecnico, alla vigilia della sfida contro il Crotone, ha poi aggiunto qualche dettaglio sul suo rientro in squadra: "Se il tampone sarà negativo, contiamo di recuperarlo in un paio di giorni".

