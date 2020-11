Lazio, Strakosha pronto al rientro: visite mediche questa mattina in Paideia - FT

Continuano ad arrivare buone notizie in casa Lazio. Dopo Leiva e Ciro Immobile anche Thomas Strakosha vede la luce in fondo al tunnel. Il portiere ha giocato l'ultima gara ormai un mese fa, precisamente è out dalla gara interna contro il Borussia Dortmund, la prima in Champions League. Il biancoceleste finalmente questa mattina si è visto in Paideia per le visite di controllo che gli daranno il via libera per tornare ad allenarsi agli ordini di mister Inzaghi. Questa mattina il gruppo si allenerà a Formello e nel pomeriggio partirà per Crotone, non è detto che l'estremo difensore non riesca a strappare una convoazione in extremis.

