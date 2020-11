Lazio, la carica della società: “Si torna in campo, si torna a sognare” - VD

Finalmente si torna in campo. Domani la Lazio sarà impegnata a Crotone nel match in programma alle 15:00. Quasi due settimane senza la Serie A che ha lasciato spazio alle Nazionali. Countdown giunto al termine e la società ha voluto caricare l'ambiente con un post social: "Si torna in campo. Si torna a tifare. Si torna a sognare".



QUI PER IL VIDEO

Crotone, Stroppa: "La Lazio è una big del campionato. Inzaghi? Lo stimo"

Di Marzio: Ripresa del campionato? Mi aspetto molto dalla Lazio

TORNA ALLA HOME