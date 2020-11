Crotone, Stroppa: "La Lazio è una big del campionato. Inzaghi? Lo stimo"

Giovanni Stroppa, allenatore del Crotone, ha presentato così in conferenza stampa la sfida di domani con la Lazio in programma alle ore 15:00 all'Ezio Scida: "Incontriamo una delle squadre più complete del campionato, con idee precise. Apprezzo Inzaghi perché ha dato identità e sta facendo cose straordinarie. Palleggiano bene, ma sanno giocare anche in campo aperto e in verticale. Sicuramente è tra le più forti del campionato. Inzaghi? Sì, abbiamo giocato insieme. Ho avuto la fortuna di vederlo in questo calcio, ci siamo incontrato in qualche raduno per tecnici, sta dimostrando quanto di buono ha fatto in questi anni e lo apprezzo molto ".

CONDIZIONI - "Come stanno i giocatori? Purtroppo non benissimo, non solo per le assenze dei nazionali, ma anche per gli acciacchi che alcuni ragazzi hanno avuto. Il primo allenamento insieme possiamo dire che è stato oggi visto che i nazionali sono rientrati ieri sera, così come chi non era al top di è unito al gruppo. Valuteremo domani mattina, sia la condizione di Reca che di Benali. Vedremo se rischiarli o meno domani mattina e inoltre non ci sarà Luperto squalificato. Per quanto riguarda Djidji sta crescendo, ma in questo momento la mia valutazione è per Golemic o Cuomo ".

