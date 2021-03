Lazio, Luiz Felipe riprende a correre: procede spedito il suo recupero - FT

Procede spedito il recupero di Luiz Felipe dopo l'operazione alla caviglia dello scorso fine gennaio. Il difensore brasiliano ha ricominciato a correre a Formello, per ora sul tapis roulant, dimostrando di aver fatto grandi progressi. "La settimana inizia nel migliore dei modi" ha scritto su Instagram il giocatore a corredo del video in cui mostra la sua corsa in palestra. Inzaghi farà di tutto per riaverlo a disposizione il prima possibile per le ultime gare di campionato.