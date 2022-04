Lazio, Luiz Felipe si allena in palestra: con il Genoa ci sarà?

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Nazionale non ha fatto bene a Luiz Felipe. Il difensore della Lazio si è infortunato durante il ritiro a Coverciano e non è potuto scendere in campo nell'ultimo impegno di campionato contro il Sassuolo. Nella seduta d'allenamento di oggi il brasiliano non è sceso in campo con i compagni, ma si è comunque allenato. Il numero 3 biancoceleste ha postato su Instagram una foto insieme al fitness coach Ranzato. La frase d'accompagnamento al selfie dà speranza ai tifosi: "Vamos prof". La voglia di tornare in campo e concludere la stagione al meglio c'è. Domenica alle 12:30 si giocherà contro il Genoa e Luiz Felipe farà di tutto per esserci.