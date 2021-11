Lazio, Luka Romero compie 17 anni: gli auguri della società - FOTO

È stato l'acquisto estivo della Lazio che ha destato più curiosità. Luka Romero è arrivato nella Capitale da sconosciuto ma con la nomea di grande talento in prospettiva. A confermarlo quel record stabilito a giugno 2020 quando all'età di 15 anni e 219 giorni è diventato il calciatore più giovane di sempre ad esordire in Liga spagnola. Oggi l'argentino nato in Messico di anni ne compie 17 e la Lazio, attraverso i propri social, ha voluto festeggiare il suo compleanno. Di seguito il post Instagram della società.