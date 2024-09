Lazio, Marcolin: "Castellanos? Mi ricorda Salas! E sulla velocità di Tavares..."

Dopo averla commentata come seconda voce su Dazn, l'ex centrocampista biancoceleste Dario Marcolin ha detto la sua intorno alla Lazio, fresca vincitrice sul Verona, esaltando alcuni singoli come Castellanos e Salas e facendo il punto in vista dell'esordio in Europa League, in programma per la prossima settimana:

“Il Taty Castellanos per la sua furbizia mi ricorda 'El Matador' Salas. Tavares? Erano anni che la Lazio non aveva un terzino mancino così, torno indietro a Favalli, Kolarov. Una cosa mi ha colpito, anche contro il Milan, è iniziato piano e con il passare del tempo è venuto fuori ancora più forte. Quando vedi uno con quella stazza non pensi che possa correre così veloce”.

EUROPA LEAGUE - “Alla Lazio aspetta un mese intenso, anche per la gestione delle forze. Ora la Lazio dovrà trovare un’identità anche in Europa, dove la partite sono più fisiche, meno tecniche”.