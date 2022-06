Lazio, Marcos Antonio turista a Roma: pomeriggio in centro per il brasiliano - FOTO

Marcos Antonio è il primo acquisto della Lazio. Il brasiliano è arrivato nella giornata di ieri nella Capitale, ha visitato il centro sportivo di Formello e questa mattina si è recato in Paideia per le visite mediche di rito. L'ex Shakhtar Donetsk è pronto a iniziare la sua avventura con l'aquila sul petto e in attesa di partire per il ritiro di Auronzo di Cadore può iniziare a vivere Roma che sarà casa sua per i prossimi anni. Come testimoniano alcune storie postate su Instagram il biancoceleste oggi pomeriggio ha iniziato ad espolorare la città partendo dai posti più conosciuti come Piazza del Popolo.