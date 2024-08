Lazio, Martorelli: "Tanti cambi, Baroni si è meritato questa chance"

TUTTOmercatoWEB.com

Intervenuto in collegamento a TMW Radio, il procuratore Giocondo Martorelli si è espresso sulla nuova rosa della Lazio, tra gli acquisti e le cessioni sul mercato e l'arrivo in panchina di Marco Baroni. Questo il suo pensiero: "La Lazio ha cambiato tanto, Baroni meritava questa chance perché ha sempre fatto bene dove ha allenato ma è una scommessa. Quando si fanno troppe scommesse non è facile, in una piazza importante come la Lazio non è facile. Ci vorrà pazienza per trasmettere i principi di gioco nuovi degli allenatori".