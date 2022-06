Lazio, Marusic una garanzia per Sarri: i numeri della sua stagione

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Tra gli elementi di maggiore affidabilità della Lazio c’è senz’altro Adam Marusic. Il montenegrino fin da subito si è adattato al nuovo schieramento voluto da mister Sarri garantendo il suo apporto sia sulla fascia destra sia su quella sinistra. Recentemente ha rinnovato il suo contratto con il club biancoceleste fino al 2024, ma non è escluso che possa arrivare un ulteriore prolungamento.

ANNATA POSITIVA – Nonostante le difficoltà della squadra e del reparto difensivo soprattutto nella prima fase della stagione, Marusic ha dato il suo importante apporto. Sia in fase di spinta che in quella di copertura si è ben distinto, anche se non è stato sempre brillantissimo così come accaduto nell’ultima stagione di Inzaghi, dove era stato tra i migliori della rosa.

I NUMERI DELLA STAGIONE – In campionato ha totalizzato 33 presenze e 1 gol messo a segno in casa del Genoa al termine di una fantastica azione personale. In Europa League invece ha fatto 6/8 e in Coppa Italia è stato schierato sia agli ottavi contro l’Udinese, sia ai quarti contro il Milan. Dunque, 41 partite sulle 49 totali disputate dalla squadra. Il futuro passa anche da lui, che da quando è arrivato nel 2017 ha avuto una crescita esponenziale piuttosto evidente.