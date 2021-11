Lazio, Matri: "Criticare Immobile in Nazionale non ha senso, Joao Pedro..."

Prima del fischio d'inizio di Sassuolo-Cagliari, il doppio ex Alessandro Matri ha detto la sua in merito alle critiche rivolte a Immobile in Nazionale. "Fa strano - ha spiegato l'opinionista di Dazn - sentire gente che ha criticato Immobile per la sua poco internazionalità ed esperienza europea, chiedere adesso a gran voce Joao Pedro in Nazionale, che non ha nemmeno una presenza in Europa League". Poi ha aggiunto: “La Nazionale bisogna sentirla, non deve essere una seconda scelta”.