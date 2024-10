Lazio, Mattei: "Ecco cosa servirà contro il Como. Tavares? Bisogna valutare se..."

TUTTOmercatoWEB.com

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, il giornalista Stefano Mattei, ha commentato il prossimo appuntamento della Lazio contro il Como, in programma giovedì 31 ottobre al Senigaglia: "Credo che il grande tema di Como-Lazio siano le scelte di Baroni. Nei turni infrasettimanali di coppa, il tecnico ha sempre stravolto la squadra. Ora questo turno è legato al campionato, ci chiediamo cosa farà. Penso che l’ipotesi più reale sia una via di mezzo.

FORMAZIONE - "Bisogna capire se Zaccagni avrà modo di allenarsi e recuperare per immaginare alcune scelte di Baroni. Così come sarà importante capire la gestione di Tavares. Ho la sensazione che la formazione nascerà in questi due giorni in relazione alle condizioni di alcuni giocatori che potrebbero essere considerati a rischi. Ovvio che rientrerà Romagnoli, probabilmente al posto di Gila che è alle prese con una contusione. In sintesi, chi non sarà al meglio non verrà rischiato".

IL COMO - "Il Como è una squadra con giocatori giovani provenienti da squadre importanti come Nico Paz e Perrone. E’ una provinciale che gioca da grande. Si espone un po’ alla qualità degli avversari proprio per la sua tipologia di gioco. Segnano abbastanza, undici gol, ma ne ha subiti tanti, sedici, proprio perché prova a giocare. La Lazio avrà la possibilità di sfruttare le ripartenze, ma potrà anche essere messa in difficoltà sul piano del palleggio".