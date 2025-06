Lazio, Mattei: "Lotito? Dopo le parole aspetto i fatti. A Sarri ha promesso..."

Investire sul mercato e non vendere i big. Sono queste le garanzie che Claudio Lotito ha dato a Sarri in vista della prossima stagione. Sulle promesse del presidente al nuovo allenatore biancoceleste, Stefano Mattei ha esternato diversi dubbi, principalmente legati alle disponibilità economiche del club. Di seguito le sue parole ai microfoni di Radiosei.

“Parto da una della frasi famose di Lotito: ‘Io faccio i fatti e non le parole”; ecco, adesso io dopo le parole del presidente, aspetto i fatti. Da quello che c’è stato detto dalla società la garanzia data a Sarri è in primis quella di non vendere i big e poi fare mercato ma non so con quali soldi. La Lazio non ha molti giocatori di un certo livello, se li inizi a togliere è difficile fare una squadra livello-Europa. Da non dimenticare poi i vari giocatori che rientrano dai prestiti, oltre ai vari Basic e Hysaj".

"Tare alla Lazio ha sempre puntato su calciatori da scoprire mentre al Milan va su Modric, che ha un’età ma sappiamo benissimo la qualità che possiede. Inzaghi ha sicuramente fatto bene in Europa, però non ha fatto altrettanto bene in Italia con il pontenziale tecnico che aveva a disposizione. La possibilità che salutasse c’era, dubito che il club stia scegliendo solo ora l’alternativa. Tuttavia, dopo quanto accaduto nella finale, sostengo che l’ammiraglio dovrebbe abbandonare per ultimo la nave. Ok i soldi, ma a quei livelli lì cambiano poco”.

