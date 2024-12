Lazio, Mattiuzzo: "Qui ambiente bellissimo. Lotito segue sempre la Primavera"

Nel nuovo episodio di 'È sempre Primavera', format della Lega Serie A dedicato questa volta alla Lazio, ha parlato il coordinatore del settore giovanile biancoceleste Stefano Mattiuzzo. Queste le sue dichiarazioni direttamente dal Centro Sportivo di Formello: "L'ambiente è molto accogliente, i ragazzi sanno che responsabilità hanno e con che squadra giocano. Conoscono il peso della maglia, il valore della società e l'impianto. Questo responsabilizza gli atleti, ma un po tutti noi. Abbiamo una piscina coperta per le riabilitazioni in acqua e poi dall'altra parte una scoperta. Quella coperta la utilizziamo spesso soprattutto per gli infortunati. Diciamo che quella scoperta la possiamo usare per alcuni mesi".

"Poi abbiamo le stanze della prima squadra, alcune anche per la Primavera. C'è il ristorante, è un centro accogliente su tutto. Noi ci organizziamo con cinque-sei pulmini che fanno da navette. Li portano a scuola, li vanno a riprendere, li portano agli allenamenti. Siamo organizzati. Poi c'è Olympia che controlla tutto 24 ore su 24 (ride, ndr). Il garage di Formello? È particolare, molto bello. I ragazzi della Primavera dovranno avere tanta umiltà e fare sacrifici. Lotito? Segue sempre le partite in casa di Primavera e Lazio Women, a volte con il direttore Fabiani".

"Abbiamo cinque squadre di agonistica più tutta l'attività di base, sono circa 400 ragazzi: è un mondo grande e importante, non è facile seguire tutto nei minimi dettagli. Stiamo lavorando per farlo e penso che stiamo facendo un grandissimo lavoro, anche se si può sempre migliorare. Abbiamo un piano riservato alla Primavera. Lo spogliatoio ordinato? Sono ordinati i ragazzi ma è anche bravo e ordinato il magazziniere (ride, ndr). C'è anche una palestra solo per i ragazzi, qui a volte fanno potenziamento o anche sedute esclusive qui, oltre al recupero per gli infortunati".