Lazio, Mauri: “Squadra condizionata dai precedenti. Su Inzaghi-Caicedo…”

Stefano Mauri, ex capitano della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Radiosei, dove si è espresso prima di tutto sul momento della squadra di Inzaghi: “Vincere aiuta a vincere e quando i risultati non arrivano hai sempre più problemi. Le problematiche all’interno dello spogliatoio vengono amplificate. La Lazio sta facendo benissimo, tanti risultati positivi, è proprio adesso che bisogna vedere le cose negative e migliorarle. Nello stesso tempo bisogna confermare quanto di buono fatto vedere, soprattutto relativamente all’attenzione predominante al risultato e non a come si gioca. Ultimo step? E’ condizionata dai precedenti, da tutte le volte che, in vantaggio, ha poi preso gol. In queste occasioni, dunque, appena si va in rete, nella mente dei giocatori si pensa ai precedenti, e quindi si arretra un po’, venendo meno alle proprie caratteristiche. La Lazio ha ancora dei piccoli problemi, in altre cose è migliorata. Il secondo tempo dell’Atalanta ha cambiato un po’ tutto. Hanno fatto un secondo tempo di grande livello, pareggiando la partita. A Firenze si è riusciti a vincere da grande squadra. La Lazio ora è come se fosse in discesa, e proprio in discesa bisogna evitare di rompere i freni”.

CAICEDO - “Inzaghi ha sempre dimostrato di avere una grande fiducia nei confronti di Caicedo. Dopo il primo anno, quando la Lazio non è riuscita ad andare in Champions, lui ha chiesto la conferma. L’attaccante sa che non è un titolare, è un grande professionista, si fa sempre trovare pronto e non dice mai una parola fuori posto. Quando segna, tutti i compagni vanno ad abbracciarlo. Questa è anche una dimostrazione di stima da parte del gruppo”.

