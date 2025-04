Lazio, Mellone: "I rigori col Bodo non mi vanno giù. Mi chiedo perché..."

Fonte: Christian Gugliotta - Lalaziosiamonoi.it

Intervenuto in diretta ai microfono di Radiosei, Angelo Mellone è tornato a parlare dell'eliminazione dall'Europa League sibita dalla Lazio per mano del Bodo/Glimt. Il giornalista ha affermato di non aver digerito la sconfitta arrivata ai rigori, criticando la scelta di alcuni tiratori. Di seguito le sue parole:

"La gara col Bodo? Un Dio benevolente ha accarezzato la Lazio più volte, ma è andata così. Io mi sono sentito molto come Guendouzi. Il mio pronostico comunque era 2-0 e supplementari".

"Il gol di Noslin arrivato allo scadere, dopo quello divorato al derby, poi il 3-0. C’era disparità in campo passati i primi 5′ e poteva finire 5-0. Il 3-1 ci può stare ma i rigori, per la dinamica, non li mando giù. È stato un film, un cinepanettone che però non ha fatto ridere. Tutto questo comunque è segno di lazialità. Io mi chiedo come mai non ha tirato il rigore Romagnoli e come mai Taty ha poi calciato l’ultimo”.

