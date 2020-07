Lazio - Milan, Inzaghi: "Sconfitta che pesa, ma non vogliamo mollare"

Senza Immobile e Caicedo la Lazio non segna e perde, con Ibrahimovic il Milan vince. All'Olimpico finisce 0-3: risultato pesante che non cancella la stagione quasi miracolosa della squadra di Inzaghi.

Davanti le telecamere di DAZN, il mister laziale ha commentato così la gara: "Una sconfitta che pesa per la classifica, ma sapevamo di avere delle difficoltà oggettive. Non siamo stati fortunatissimi negli episodi chiave: il primo è un autogol, il seocndo un rigore. Non molleremo niente e cercheremo di recuperare gente che ci può aiutare. Diventa difficile ma dobbiamo guardare alla partita di martedì con il Lecce. Sappiamo il percorso che abbiamo fatto e non vogliamo mollare".

SITUAZIONE INFORTUNATI - "Probabilmente perderemo Correa. Cercherò di cambiare formazione anche se è difficile con 4 partite in due settimane. Il Tucu, con Caicedo ed Immobile, forse non avrebbe giocato visto che sta convivendo con un problema al polpaccio ma ha dovuto stringere i denti, come Leiva ed Adekanye. Queste problematiche non ci volevano e non avere rotazioni conta. Siamo obiettivamente in difficoltà. I cambi sono stati obbligati e ribaltare una partita così era complicato".

ANALISI TATTICA - "Con il cambio tattico tra Luis Alberto e Milinkovic cercavo qualcosa di diverso. Se avessi avuto Bobby in settimana probabilmente avrei messo lui, giocare senza riferimenti in attacco è complicato".

Il tecnico biancoceleste è intervenuto anche ai microfoni di Lazio Style Rradio: "Non eravamo nelle migliori condizioni ma nel primo tempo potevamo essere più bravi a far girare gli episodi a nostro favore, abbiamo avuto alcune situazioni che dovevamo sfruttare meglio. Il gol del 3-0 ha chiuso la gara. C’è rammarico ma dobbiamo guardare avanti, abbiamo avuto delle defezioni importanti prima della partita di Bergamo. I nostri tifosi sono stati splendidi, ci hanno accompagnato fin qui allo stadio. Sapevano anche loro che eravamo alla quarta partita in quindici giorni e non avevamo la possibilità di cambiare, Luis Alberto, Jony, Milinkovic, non posso chiedere di più a loro perché stanno giocando tantissimo e spero di poter recuperare qualche uomo perché abbiamo bisogno di tutti. Leiva, Cataldi e Adekanye in una gara normale non li avrei neanche convocati e gli ho chiesto un sacrificio, mi hanno dato tutto, Danilo ha giocato con una caviglia gonfia, il Tucu è voluto rientrare in campo con una distrazione al legamento che probabilmente ce lo leverà per qualche partita. Ai ragazzi non posso rimproverare nulla. Milinkovic è da valutare, alla fine del primo tempo mi aveva detto che era stanco, purtroppo ha avuto qualche problemino. Lecce sarà una partita importantissima, ce la giocheremo cercando di riscattarci dalla sconfitta di questa sera".