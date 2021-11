Lazio, Mimun: "Con Moro e Romero che aspettiamo? I grandi giocatori..."

La Roma ieri ha vinto allo scadere contro il Genoa. A sbloccarla e a portare i giallorossi alla vittoria è Felix Afena-Gyan, classe 2003. Il giovane 18enne è subentrato a gara in corso a Shomurodov come un vero jolly. Proprio il neo entrato all'82' la sblocca per poi ripetersi persino nel recupero con una doppietta da fuori. Proprio in merito a questo episodio Clemente Mimun è intervenuto su Twitter scrivendo: "Mou ha messo in campo Felix Afena-Gyan e ha pescato il Jolly. Noi abbiamo Moro e Romero, che aspettiamo? I grandi giocatori possono esprimersi anche a 17-18 anni!". Un messaggio dunque anche per rimarcare il fatto che spesso, il "dare fiducia" ai più giovani, potrebbe essere vantaggioso per la squadra stessa, senza limitarsi nel concedere solo dei piccoli spezzoni di gara.

