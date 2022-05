Lazio, Minala dà un taglio al passato: il nuovo look dell’ex biancoceleste

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

I suoi trascorsi con la maglia della Lazio non sono di certo da ricordare, ma in qualche modo Joseph Minala ha comunque lasciato il segno. Da baby prodigio con la Primavera biancoceleste con cui ha vinto una Coppa Italia nella stagione 2013/2014 ad oggetto misterioso con la prima squadra, dove non è riuscito ad imporsi collezionando appena 4 presenze totali. Per questo è stato mandato in prestito al Bari, alla Salernitana e al Qingdao Huanghai in Cina prima della scadenza del contratto. Rimasto senza squadra si è accasato alla Lucchese in Serie C. In Toscana si è rilanciato alla grande mettendosi in luce con 3 gol e 1 assist in 20 presenze stagionali. La sua stagione però è terminata anzitempo visto che i rossoneri sono stati eliminati ai play off dal Gubbio. Accantonate le fatiche del campo, il centrocampista ha deciso di dedicarsi un po’ a sé stesso cambiando taglio di capelli. Treccine in pieno stile africano con tanto di immagini postate su Instagram. Di seguito il post in cui è possibile vedere il nuovo look del camerunense.