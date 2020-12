Lazio - Napoli, i convocati di Gattuso: out Mertens e Osihmen

Gennaro Gattuso ha scelto i suoi convocati per la gara di domani sera all'Olimpico contro la Lazio. Nessuna sorpresa per il tecnico calabrese che no avrà a disposizione Insigne, per squalifica, e Mertens e Osihmen per infortunio.

I CONVOCATI DEL NAPOLI: Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Malcuit, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Lozano, Petagna, Politano, Llorente.