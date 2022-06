Lazio, non solo Floriani Mussolini: gli altri giovani verso Auronzo

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - La nuova stagione è alle porte. Un ultimo mese di vacanza prima di iniziare a preparare al meglio il 2022/23. La Lazio si ritroverà i primi di luglio per le visite mediche di rito e la partenza per il ritiro di Auronzo di Cadore. Oltre ai big, Sarri porterà con sé anche tanti giovani della Primavera che inizieranno a misurarsi con i grandi e ad assaggiare alcuni allenamenti del Comadante. Oltre a Floriani Mussolini, già certo di un posto con la prima squadra, potrebbero partire verso le Tre Cime dí Lavaredo anche i 2002 Furlanetto e Bertini. Quest'ultimo, presente anche lo scorso anno, non potrà far più parte della squadra Under 19, vista l'età, e quindi è molto probabile un prestito. Ci sono diversi club di Serie B interessati. Il tecnico biancoceleste potrebbe chiamare anche i 2004 Crespi e Ruggeri e il giovanissimo 2005 Troise che la passata stagione era partito per il ritiro a 16 anni appena compiuti.