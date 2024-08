Lazio, Noslin a LSC: "Non potrei essere più felice, tre punti che danno fiducia"

Esordio con vittoria per la Lazio e anche per Noslin che alla sua prima con la maglia biancoceleste ha contribuito alla vittoria sul Venezia. Al termine del match ecco le parole del biancoceleste ai microfoni di Lazio Style Channel: "Non potrei essere più felice di questa vittoria, di aver conquistato i tre punti dopo essere partito da titolare e di aver aiutato la squadra a vincere. Tre punti possono aiutarci a migliorare ma dobbiamo crescere e continuare sulla strada giusta. Destra o sinistra in campo? Non cambia niente, posso giocare su entrambi i lati del campo l’importante è giocare e aiutare la squadra”.