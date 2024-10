Lazio, Nuno Tavares sconvolge Sky: "Ira di Dio, arrivato da un altro mondo"

Nuno Tavares continua a impressionare. Il terzino portoghese colleziona assist in serie, ma soprattutto inanella prestazioni maiuscole una dietro l'altra. Le sue gesta non sono sfuggite neanche a Sky Calcio Il Club. Da Fabio Caressa a Paolo Di Canio tutti sono rimasti esterefatti e nei pochi secondi dedicati alla Lazio, gli opinionisti lo hanno elogiato. Ha iniziato il padrone di casa Caressa: "C'è un giocatore che mi fa impazzire. Nuno Tavares. Mamma mia. Un'ira di Dio. Una cosa assurda. Erano anni che non vedevo una roba del genere". L'ex calciatore della Lazio gli ha fatto eco: "Tira palla avanti e vola via". Anche Bucciantini è chiaro: "Sembra arrivato da un altro mondo, uno sregolato". Lo stesso Bucciantini si è poi rivolto a Di Canio pungendolo: "In Inghilterra non lo avete capito".

Pubblicato il 27-10