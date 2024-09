Lazio, nuovi sponsor e logo in arrivo? Canigiani fa chiarezza

Marco Canigiani, responsabile del marketing della Lazio, è intervenuto a Radio Laziale per una lunga intervista in cui ha parlato dei numeri degli abbonamenti dell'Europa League e non solo. Canigiani ha parlato anche di eventuali nuovi sponsor per la società biancoceleste. Ecco le sue parole: "Dopo aver firmato l'accordo con Aeroitalia stiamo lavorando su un altro paio di opzioni speriamo di arrivare a buon fine, parliamo di importi rilevanti e dunque non è facile".

Canigiani ha voluto anche dire la sua sulla voce di un nuovo logo per la Lazio. Il responsabile ha spiegato: "Al momento non ci sono novità sul logo, c'è un lavoro dietro che deve durare qualche anno, è un pensiero che passa per la mente ma è un'operazione estremamente complessa. Non si riesce a mettere d'accordo tutti, la Juventus ha stravolto tutto: all'inizio è stato criticato mentre adesso viene apprezzato è anche questione di abitudine mentale. Il calcio è trasversale sulle generazione e lo vediamo con le maglie: le persone più grandi vogliono la maglia celeste, i ragazzini quella fluo. Se per la maglia è complicato mettere d'accordo tutti figuriamoci per il logo".