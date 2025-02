Lazio, nuovo capitolo per Belahyane: "Grazie per la vostra fiducia" - VIDEO

Reda Belahyane è l'acquisto di punta della sessione invernale di calciomercato biancoceleste. Il centrocampista è stato a lungo accostato al club capitolino, alla fine è arrivato. Baroni necessitava di una pedina in più per il suo scacchiere, in più conosce bene il il classe 2004 avendolo già allenato a Verona. Belahyane è entusiasta del suo arrivo a Roma, lo ha esplicitato nel suo ultimo post su instagram: "Inizia una nuova storia. Non vedo l’ora di indossare questa maglia per la prima volta davanti a tutti i tifosi. Grazie a tutti voi per la vostra fiducia. FORZA LAZIO". Questa la descrizione del video social in cui riprende il suo viaggio fino all'arrivo a Formello: viene inquadrata Olympia, alcuni giocatori importanti della storia biancoceleste presenti nelle mura del centro sportivo, e non solo. Nel video, Belahyane ammira i trofei e svolge le visite mediche. Tutto questo prima di uscire dalla porta scorrevole, guardare in camera e lasciare l'inquadratura con un sorriso che sa di entusiasmo.