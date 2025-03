Lazio, Oddi: "La stanchezza c'è. Ma per non buttare via tutto bisogna..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Giancarlo Oddi ha fatto chiarezza sul finale di stagione della Lazio, tra stanchezza e aspettative, prima di tornare a parlare del tema ritiro, con Auronzo di Cadore che sembrerebbe ormai un'ipotesi sempre più lontana e distante:

"In questo finale di stagione tutti gli assenti mancano molto. La squadra è un po’ in crisi, serve ritrovare la giusta via. L’allenatore deve lavorare sulla testa di questi calciatori. La stanchezza c’è per tutti e avere tante partite da disputare porta, inevitabilmente, anche ad avere tanti infortuni. Per non buttare via quanto di ottimo fatto fino ad ora bisogna provare a tornare la stessa squadra dell’avvio di stagione, cosa che non siamo stati nelle ultime gare".

RITIRO - "Anche se dovesse cambiare il luogo, sicuramente non si troverà una soluzione adeguata. In certi posti si fatica meno, si recupera meglio e la condizione rimane. La tournée importante ma si deve fare dopo un minimo almeno di preparazione".