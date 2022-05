Lazio, oggi è il “Matchday”: la società ricorda l’appuntamento – FOTO

Solo poche ore separano la Lazio dalla sua ultima sfida della stagione. Un Olimpico gremito assisterà al match contro il Verona, cercando di far volare le aquile verso il quinto posto. L’ultimo obiettivo del campionato, l’ultimo dettaglio. Il traguardo più importante è stato tagliato già, i biancocelesti giocheranno in Europa il prossimo anno. Si prospetta una serata da brividi, freme il popolo laziale. Ad attenderlo ci saranno tante sorprese. Non resta che aspettare le 20:45 per godere un’ultima volta dello spettacolo. La società, tramite i canali social ufficiali, ha voluto ricordare l’appuntamento. Nessun video, solo una foto. È il “Matchday”, l’ultimo della stagione.

