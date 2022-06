Lazio, oggi ricorre il compleanno di Uber Gradella: avrebbe compiuto 101 anni

Fonte: Tommaso Marsili - Lalaziosiamonoi.it

Uber Gradella è uno degli eterni simboli della storia della Lazio. Il portiere di origine mantovane difese la porta biancoceleste per otto anni (dal 1940 al 1948) e in quel periodo raggiunse 161 presenze vincendo Coppa Italia e campionati di guerra. L'episodio che lo fece diventare l'emblema della lazialità risale al febbraio 1948: durante la partita contro l'Atalanta s'infortunò gravemente perdendo la titolarità; il portiere decise così di appendere gli scarpini al chiodo piuttosto che indossare un'altra maglia. Oggi ricorre il suo 101esimo compleanno e non manca occasione in cui i tifosi non lo ricordino come esempio di grande amore verso la prima squadra della Capitale.